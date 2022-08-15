İhlas Haber Ajansı

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Başkan Dündar, belediye hizmetlerini denetledi

Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, belediye hizmetlerini yerinde denetledi.

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, belediye hizmetlerini yerinde denetledi.


Başkan Dündar, belediye tarafından yapımı devam eden yeni hizmet binası, düğün salonu ve konutları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Dündar, ilçedeki hizmetlerin devam ettiğini belirtti.


İlçenin değişip dönüştüğünü ifade eden Başkan Dündar, ilçeye büyük önem veren Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlara da teşekkür etti.

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