İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Dündar minik öğrencilerle bir araya geldi

Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Cumhuriyet İlkokulundaki anasınıfı öğrencilerini ziyaret etti.

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Cumhuriyet İlkokulundaki anasınıfı öğrencilerini ziyaret etti.


Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Dündar, okulöncesi eğitimin ilerdeki eğitime katkısının oldukça fazla olduğunu belirtti. Başkan Dündar daha sonra beraberinde getirdiği eşleştirme oyuncakları, dikkati güçlendirme setleri, ahşap eğitici oyuncaklar, dokun oyna öğren setleri, lego ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.