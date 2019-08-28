Başkan Dündar park yapımını yerinde inceledi.

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çukurca Belediyesi tarafından Emir Şaban Mahallesinde 4 bin 265 metrekare alan üzerinde yapımı devam eden, içerisinde 100 metrekarelik kapalı kafeterya, kamelya, mutfak, yeşil alan ve modern WC'ler bulunan Taraçalandırma Parkı çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyip denetimlerde bulunan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Amacımız halkımıza sosyal alan çeşitliliği artırıp bir alternatif yerler yapmaktır. Çukurca ilçe halkımızın bu tür alanlara ihtiyacı var. Bu park bittiğinde sosyal tesis hizmeti görecek" dedi.

Başkan Dündar, çalışanlarla bir süre sohbet edip çalışma alanından ayrıldı.