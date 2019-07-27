Başkan Edrem'den Yüksekova ziyareti

Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonu Başkanı Müjgan Erdem, bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Başkan Erdem, öğle saatlerin uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanına geldi. Burada Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Sosyal Etki Kültür Derneği Başkanı Esengül Pınar Özcan ve Kadınlar Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği Başkanı Hatice Temir, Yüksekova Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Rıfat Tüner tarafından karşılanan Erden, Kadınlar Toplumsal Derneğin ve Kültür Derneğinin binasına geçti.

Başkan Erdem'in 4 gün boyunca il merkezi ve ilçelerde çeşitli temaslarda bulunacağı belirtildi.