İhlas Haber Ajansı

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Başkan Ensar Dündar şehit aileleriyle iftarda buluştu

Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi.


Başkan Dündar, bir araya geldiği şehit ve gazi ailelerinin taleplerini dinledi. Başkan Dündar, yemekte yaptığı açıklamada, “Bugünlerimizi rahat ve huzurlu bir şekilde yaşıyorsak, bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Onların emaneti olan ailelerin her zaman yanında olduk. Ailelerin her zaman ihtiyaçlarını gidermek için hazırız” dedi.

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