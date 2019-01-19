Başkan Epcim, 6 ayrı aileyi evlerinde ziyaret etti

Hakkari'de yaptığı bir birinden güzel hizmetlerle yöre halkı tarafında takdir edilen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ildeki ziyaretlerini sürdürüyor. Her gün değişik mahalleye konuk olan ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Epcim, ziyaret ettiği evlerde belediyenin yeni dönem projelerine ilişkin detaylı bilgiler veriyor. Başkan Epcim, Dağgöl Mahallesi sakinlerinden Sinem Taş'ın ailesi ve komşuları tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. 5 yaşındaki Minel Deniz Taş ise, üzerinde kalp ve içeriğinde “Hakkari parklara kavuştu teşekkürler başkanım” yazılı bir not vererek teşekkür etti.

Başka Epcim, daha sonra Gazi Mahallesinde Ali Taş, Dağgöl Mahallesi sakinlerinden Sabri Ertunç ve Kaya köyü sakinleri, Pehlivan Mahallesinde Mikail Ediş ve Ölmez ailesi, Halife Derviş Mahallesi sakinlerinden Şahin Karadeniz ailesi ve komşuları, Dağgöl Mahallesi sakinlerinden İsa Taşkın'ı ailesini ve komşularını ziyaret ederek, belediyenin değişim dönüşüm programı kapsamımda açıklamalarda bulundu.

Hakkari Ziraat Odası Başkanı Naif Önal'ı da ziyaret eden Başkan Epcim, belediyenin yaptığı hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Başkanın evlerine konuk olmasının mutluluğunu yaşayan Hakkarili vatandaşlar, ilde yapılan hizmetlerden memnun olduklarını ve bu hizmetlerin devamını istediler.