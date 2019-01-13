Başkan Epcim, halkın önerilerini dinledi

Her akşam ayrı bir mahalleye konuk olan Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, projelerini anlatıp, halkın talep ve önerilerini dinliyor. Kentteki kanaat önderleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve esnafla görüşen Başkan Epcim, ev ziyaretlerini de sürdürmeye devam ediyor.

Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Meryem Selçuk, Merzan Mahallesi sakinlerinden Mahmut Çelik, Dağgöl Mahallesi sakinlerinden Yusuf Gür ve Kıran Mahallesi sakinlerinden Mehmet Korkmaz'ı ziyaret eden Başkan Epcim, buralarda mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Cüneyt Özbek, AK Parti eski İl Başkanı Mehmet Ertuş, Hakkari Güçlü Kadınlar Derneği (Güç-Kadın-Der) Başkanı Güli Taş'ın da bulunduğu ziyarette aileler, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Epcim'e teşekkür ettiler.