Başkan Epcim'den Altay Caddesi esnafına ziyaret

AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Epcim, Atlılar Caddesi üzerinde bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek iş yerlerine konuk oldu. Esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek önerilerini alan Başkan Epcim, esnaflarla birlikte çay içti ve yapılan ikramların tadına baktı.

Hakkari'de yapılan hizmetleri görmemezlikten gelmenin akıl fikir işi olmadığını ifade eden esnaflar, ilde yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu söylediler. Hizmetlerin devamını isteyen esnaflar, batıda kalan ailelerin Hakkari'nin değişin yüzünü gösteren fotoğrafları sosyal paylaşım sitelerinde görünce inanmaktan güçlük çektiklerini söylediler.

Ticari taksi sürücüleriyle de bir süre sohbet eden Başkan Epcim, burada sürücülerin sorunlarını dinledi. Durağın yanında bulunan bir banka şubesi tarafından yapılan kaldırımın tehlike saçtığını anlatan sürücüler, buna bir çare bulunmasını istediler.

Başkan Epcim ise, kaldırımda incelemede bulunarak havaların ısınmasıyla birlikte gereğinin yapacağını söyledi. Altay Caddesi'nin asfaltlanmasına rağmen bir nevi ihmal edilmiş gibi göze çarptığını belirten Başkan Epcim, “Esnaflarımızı dolaşırken kiraların yüksek oluşu ve piyasanın durgun olması şikayetleri ile karşılaşıyoruz. İnşallah bunların üstesinde geleceğiz ve bununla ilgili projelerimiz var. Hakkari Üniversitesini daha da büyüterek bin olan öğrenci sayısını 5 veya 10 katına yükselttiğimizde esnaflar canlanacak. Tekser ve Gopsi'de konutların yapılmasıyla birlikte kira yükselişlerinin önüne de geçilmiş olacak. Atlılar Caddesi sanki biraz ihmal edilmiş, burayı canlandırmak için sanat sokağı veya başka bir projeyle canlandıracağız inşallah” dedi.