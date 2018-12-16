İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Epcim'den aşiret lideri Piruzbeyoğlu'na ziyaret

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Pinyanişi aşireti lideri Orhan Piruzbeyoğlu’nu ziyaret etti.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Pinyanişi aşireti lideri Orhan Piruzbeyoğlu'nu ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı seçilen Cüneyt Epcim, kentteki ziyaretlerini sürdürüyor. Bir süre önce Slehi aşireti lideri ve Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin'i ziyaret eden Başkan Vekili Epcim; kanaat önderleri, aşiret liderleri ve STK temsilcileri ile halkla kaynaşmayı sürdürüyor.


Başkan Vekili Epcim, Pinyanişi aşireti lideri Orhan Piruzbeyoğlu'nu ofisinde ziyaret etti. Epcim; aşiret lideri Piruzbeyoğlu ve AK Parti Çukurca Belediye Başkan aday adayı İbrahim Piruzbeyoğlu ile aşiretin illeri gelenleri tarafından karşılandı.


Burada aşiret lideri Piruzbeyoğlu ile bir süre sohbet eden Epcim, ilde yapılan ve yapımı devam eden hizmetlerle yeni uygulamaya konulacak projeler hakkında bilgi verdi.


Aşiret lideri Piruzbeyoğlu ise, belediyenin yaptığı hizmetlerin göz önünde olduğunu belirterek, Hakkari'yi yaşanır bir hale getiren Başkan Vekili Epcim'e teşekkür etti. Piruzbeyoğlu, “Başkanım, Hakkari'nin 10 yıl daha hizmete ihtiyacı var. Halk yaptığınız hizmetlerden dolayı sizi takdir ediyor. Devletin burada 3 yılda yaptığı hizmetler göz ardı edilemez ve halk bunu görecek. Gerçekten halkımız hizmet gördü. Buraya hizmetin gelmesi içinde elimizde geleni yapacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.