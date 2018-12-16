Başkan Epcim'den aşiret lideri Piruzbeyoğlu'na ziyaret

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Pinyanişi aşireti lideri Orhan Piruzbeyoğlu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı seçilen Cüneyt Epcim, kentteki ziyaretlerini sürdürüyor. Bir süre önce Slehi aşireti lideri ve Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin'i ziyaret eden Başkan Vekili Epcim; kanaat önderleri, aşiret liderleri ve STK temsilcileri ile halkla kaynaşmayı sürdürüyor.

Başkan Vekili Epcim, Pinyanişi aşireti lideri Orhan Piruzbeyoğlu'nu ofisinde ziyaret etti. Epcim; aşiret lideri Piruzbeyoğlu ve AK Parti Çukurca Belediye Başkan aday adayı İbrahim Piruzbeyoğlu ile aşiretin illeri gelenleri tarafından karşılandı.

Burada aşiret lideri Piruzbeyoğlu ile bir süre sohbet eden Epcim, ilde yapılan ve yapımı devam eden hizmetlerle yeni uygulamaya konulacak projeler hakkında bilgi verdi.

Aşiret lideri Piruzbeyoğlu ise, belediyenin yaptığı hizmetlerin göz önünde olduğunu belirterek, Hakkari'yi yaşanır bir hale getiren Başkan Vekili Epcim'e teşekkür etti. Piruzbeyoğlu, “Başkanım, Hakkari'nin 10 yıl daha hizmete ihtiyacı var. Halk yaptığınız hizmetlerden dolayı sizi takdir ediyor. Devletin burada 3 yılda yaptığı hizmetler göz ardı edilemez ve halk bunu görecek. Gerçekten halkımız hizmet gördü. Buraya hizmetin gelmesi içinde elimizde geleni yapacağız” dedi.