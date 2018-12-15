Başkan Epcim'den Başkan Keskin'e ziyaret

Hakkari Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim, Hakkari Slehi aşireti kanaat önderi ve Durankaya Belediye Başkanı olan Fatih Keskin'i ofisinde ziyaret etti.

AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtımında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı seçilen Cüneyt Epcim ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Keskin'i ziyaret eden Hakkari Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim, Başkan Fatih Keskin, Av. Azad Keskin, AK Parti 27. Dönem Milletvekili aday adayı Nurullah Bedrihan Keskin ve kalabalık bir heyet tarafından karşılandı. Başkan Keskin, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Epcim'e teşekkür etti. Keskin, ”Başkanım kısa sürede Hakkari'nin çehresini değiştirdiniz. Hakkari halkı bu hizmetleri görüyor ve takdir ediyor. Vicdan sahibi ola insanlar bu hizmetlerin gereğini yapacağına eminim. Başkanımız Epcim'le karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Başkanımız Hakkari için yapacağı güzel projeler hakkında bize bilgi verdi. Bende kendisine başarılar diledim. Cüeyit Epcim'i Hakkari halkı siyaset üstü ve aşiret üstü olarak görüyoruz. Bunun içinde tüm halkı kucaklaması gerekir” dedi.

Başkan Epcim ise, yoğun ilgide dolayı Başkan Keskin ve beraberindekilere teşekkür ederek, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, kentteki hizmet atağının ise devam edeceğini söyledi.