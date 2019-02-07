Başkan Epcim'den Başkan Keskin'e ziyaret

Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, Durankaya Belediye Başkanı ve Slehi Aşireti Kanaat Önderi Fatih Keskin'i ziyaret etti.

Başkan Epcim, Başkan Keskin ve burada bekleyen kalabalık tarafından karşılandı. Ziyarette konuşan Başkan Keskin, her şeyden önce vefanın önemine değindi. Başkan Keskin, “İnsanın siyasi görüşü, düşüncesi, fikri ne olursa olsun yapılan hizmetlerin ve fedakarlıkların görülmesi gerekmektedir. Başkan Epcim, gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Türkiye'nin birçok noktasında belediyelere kayyumlar atandı. Atanan kayyumlar arasında başarılı olanlar ve etkili olamayanlar oldu. Fakat; o kayyumlar arasında biri var ki halk nezdinde hem belediye başkanı unvanını aldı hem de gönül belediyeciliği kapsamında vatandaşların kalbini kazandı. Şüphesiz o isim Cüneyt Epcim'dir. İlimizde yapılan anketler neticesinde vatandaşların takdirini kazanan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin talimatı üzerine aday gösterilen Cüneyt Epcim, gecesini gündüzüne katarak ilimizin kanalizasyon, içme suyu, yol, park ve bahçeler ve çevresel sorunlarının çözümü noktasında büyük çalışmalar gösterdi” dedi.

Hakkari'de her yönüyle halkla beraber olan Belediye Başkanı Epcim'e vefa gösterilmesi gerektiğini anlatan Başkan Keskin, “Sorunların tamamının çözümü ve yeni projelerle Hakkari'nin daha iyi bir noktaya gelmesi için aday olan Epcim'i, hepimizin destek vermesi gerekir. Makamda oturup mesaisini doldurmak yerine, gece gündüz demeden mahalle aralarında halkla beraber yol çalışmalarını sürdüren, yapılan diğer çalışmaları gece yarılarına kadar bizzat takip ederek hizmet anlamında büyük fedakarlıklar yapan, kültürel ve sanatsal etkinlikler noktasında ilimizi ileriye taşıyan, taziyelerde vatandaşları yalnız bırakmayan ve sürekli esnaf ziyaretleri yaparak sokağın nabzını tutan Belediye Başkanı Epcim'e vefa göstermemiz gerekmektedir. Bu millet kendisine yapılan zerre kadar iyiliği unutmayan bir millettir. Yakın tarihte yapılan ve devam eden bu hizmetleri de unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Cüneyt Epcim'in Hakkari'nin önemli bir değeri olduğunu ifade eden Başkan Keskin, “Belediyeyi fazla borçlandırmadan, bu kadar kısa sürede, bu hızla yapılan hizmetler halk nezdinde vefalı bir tutumla cevap bulmalıdır. Bazen her şeyi bir tarafa bırakıp sadece vefanın gereği ve memleketin menfaatini ön plan da tutmak gerekiyor. Epcim, Hakkari için önemli bir değerdir. Hakkari'yi benimseyerek yapmış olduğu hizmetlerin halk nezdinde karşılık bulması gerekmektedir. Aynı siyasi görüş veya düşüncede olmayabilirsiniz, sizleri rahatsız eden durumlar veya olaylar olabilir, ama yukarıda da belirttiğim gibi bazen her şeyi bir tarafa bırakıp vefalı olmak ve memleketi düşünmek gerekiyor. Hakkari il merkezinde de bu duygularla sandık başına gidilmelidir. Şahsım ve Hakkari'deki gönüldaşlarımla beraber; Cumhurbaşkanımızın adayı, Hakkari halkına büyük hizmetler ve fedakarlıklar yapan Cüneyt Epcim'e yapılacak olan 31 Mart Yerel Seçimlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte daha güzel bir Hakkari için destek vermemiz gerektiğini de bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Keskin, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan'ın da mütevazi kişiliği ve halk nezdinde karşılığı olan bir şahsiyet olması nedeniyle başarılı olacağına inandığını da sözlerine ekledi.