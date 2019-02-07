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Başkan Epcim'den çocuklara hediye

Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, çocuklarla bir araya gelerek çeşitli hediyeler dağıttı.


Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret eden Başkan Epcim, çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Çocuklarla yakında ilgilenen ve aileleri ile bir süre sohbet eden Başkan Epcim, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.


Başkan Epcim'e teşekkür eden çocuklar, hediye almanın mutluluğunu yaşadılar.


Aileler ise, Başkan Epcim ile hatıra fotoğrafı çektirerek, ilde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

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