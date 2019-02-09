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Başkan Epcim'den eski milletvekili Özbek'e ziyaret

Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, AK Parti 23.

Dönem Milletvekili Abdulmuttalip Özbek ve ailesini ziyaret etti.


AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyetle AK Parti 23.Dönem Milletvekili Abdulmuttalip Özbek ve ailesini ziyaret eden Başkan Epcim, bir süre sohbet etti. Daha sonra Biçer Mahallesinde faaliyet gösteren Özel Beyaz Gelincik Rehabilitasyon Merkezini gezen Başkan Epcim, ardından Bulak Mahallesi ile Pehlivan Mahallesi sakinlerini ziyaret eden Başkan Epcim, Sağlık-Sen yöneticileri ile bir araya geldi.

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