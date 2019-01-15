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Başkan Epcim'den iş adamı Ölmez'e ziyaret

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim, Hakkarili iş adamı İsmet Ölmez’i iş yerinde ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim, Hakkarili iş adamı İsmet Ölmez'i iş yerinde ziyaret etti.


Kentteki kanaat önderleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve esnaf ziyaretinin yanı sıra evlere misafir olan Başkan Vekili Epcim, ildeki ziyaretlerini sürdürüyor. Her akşam değişik mahallelere konuk olan Epcim, Hakkarili iş adamı İsmet Ölmez'i de iş yerinde ziyaret ederek bir süre görüştü.


Belediyenin projelerini anlatıp iş adamı Ölmez'in de önerilerini alan Epcim, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.


İlde yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirten iş adamı İsmet Ölmez ise, Hakkari'nin ilk defa böyle bir hizmet gördüğünü söyledi. Bu güzel hizmetlerden dolayı Başkan Vekili Epcim'e teşekkür eden iş adamı Ölmez, bu hizmetlerin devamını istediklerini belirtti.

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