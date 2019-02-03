Başkan Epcim'den kadın merkezine ziyaret

Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim ve İl Emniyet Müdürü Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Dağgöl Mahallesi'nde bulunan Hakkari Kadın Merkezine gelişlerinde HAKSAD Başkanı Gülşen Güler tarafından karşılandı. Başkan Epcim, burada kadınlarla bir araya gelerek, Hakkari'de yapılacak olan yeni dönem projelerini hakkında bilgi verdi.

Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES kapsamında finanse edilen ve Hakkari Valiliği koordinasyonunda Hakkari Doğa, Eğitim, Kültür, Sanat Kadın Derneği tarafından yürütülmekte olan “Hakkari Kadın Merkezi” projesi kapsamında açılan “Hazır giyim sektörüne ara eleman yetiştirme, kuaförlük- cilt bakamı ve epilasyon, aşçılık ve takı tasarım” kurslarını başarı ile bitiren kadın kursiyerlere sertifikalarını dağıtan Başkan Epcim, kurslar hakkında da bilgiler aldı.

HAKSAD Başkanı Gülşen Güler ise, projenin 2017 yılı Aralık ayında başladığını belirterek, “Yaklaşık 100 kursiyerimiz bulunmaktadır. 2011 yılından itibaren SODES kapsamında ve derneğimizce yürütülen Hakkari Kadın Merkezi projesi birçok mesleki eğitim alanında kursiyer mezun etmiş olup, ilde birçok sektörde bu kursiyerlerin aldıkları eğitim doğrultusunda istihdamı sağlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES kapsamında finanse edilen ve Hakkari Valiliği koordinasyonunda Hakkari Doğa, Eğitim, Kültür, Sanat Kadın Derneği tarafından yürütülmekte olan “Kadın Merkezi” projesi kapsamında “Hazır giyim sektörüne ara eleman yetiştirme, kuaförlük- cilt bakamı ve epilasyon, aşçılık ve takı tasarım” kursları verdik. Kadın merkezinde ayrıca kitap okuma faaliyetleri, çocuklar için oyun salonu ve bayanlar için spor salonu etkinliklerimiz oldu. Kadın Merkezi projenin amacı, istihdam bileşeni kapsamında uygulanacak projelerle istihdam edilebilirliğin arttırılması, Hakkari ilindeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün, mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve kendi işini kurabilecek kadınlara destek olması hedeflenmektedir” dedi.