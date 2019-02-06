Başkan Epcim'den Reng-i Hakkari'ye ziyaret

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, ‘Edirne'den Hakkari'ye Biz Türkiye'yiz' sloganıyla faaliyet yürüten Reng-i Hakkari Kültür, Sanat topluluğunu ziyaret etti.

Başkan Epcim, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğunu ziyareti sırasında Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürü Ayhan Tunç, Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, personeller ve Reng-i Hakkari sanat topluluğu ekibi tarafından karşılandı. Burada Rengi- Hakkari Sanat topluluğu ile bir araya gelen Başkan Epcim, Türkiye ve dünyaya birbirinden güzel etkinliklerle adını duyuran reng-i sanat topluluğuna teşekkür etti. Başkan Epcim, ”Reng-i Hakkari sanat topluluğunda yaklaşık 95 kişi görev yapıyor. İnşallah bu sayıyı 200'e kadar çıkartacağız. Türkiye'nin hiçbir yerinde her an hazırda böyle bir sanat topluluğu bulunmuyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle hazır ekipler zor bulunur. Sizlerin yer sıkıntısı olduğunu biliyorum ama Allah'ın izni ile bu sorunu da çözmeye çalışacağız. Reng-i Hakkari sanat topluluğunu daha da büyüteceğiz. Sizler iyilik yolcularının yolcularısınız sizinle gurur duyuyoruz” dedi.

Başkan Epcim, daha sonra Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü binasında hizmet veren belediyenin değişik birim müdürleriyle de bir araya gelerek bir süre sohbet edip onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.