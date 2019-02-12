Başkan Epcim'den şehit ailesine ziyaret

Hakkari'de ziyaretlerini sürdüren Başkan Epcim, evlere misafir olmaya devam ediyor. Her akşam değişik mahallelere konuk olan Epcim, yeni döneme ilişkin belediyenin projelerini paylaşarak, vatandaşların önerilerini alıyor. Merzan Mahallesi'nde şehit yakını Nihat Er'in ailesi, komşuları ve mahalleli kadınlarla bir araya gelen Başkan Epcim, şehit ailesine hediye takdim ederek bir süre sohbet etti.

Kentin değişik mahallelerinde ziyaretlerini sürdüren Başkan Epcim, Gazi Mahallesi sakinlerinden Ramazan Korkmaz, ailesi ve mahalle sakinleri, Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Özgür Kanat ailesi ve komşuları, Yeni Mahalle sakinlerinden Selim Atış, ailesi ve komşuları, Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Hacı Yalçın, ailesi ve komşuları, Sümbül Mahallesi Tekser konutlarında ikamet eden M. Emin Taş ailesini ve komşularını, Gazi Mahallesi sakinlerinden Sabri İncin ve mahalleli kadınlar ile Aşağı Kıran Mahallesi sakinlerinden Fikret Korkmaz ailesini ve komşularını ziyaret etti.

Ziyaretlerde yoğun ilgi ile karşılanan Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, belediye hizmetleri ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi vererek, mahalle sakinlerinin önerilerini aldı.

Başkan Epcim'in gelmesiyle birlikte kentin çehresinin bir anda değiştiğini belirten vatandaşlar, hizmetlerin devamından yana olduklarını söylediler.