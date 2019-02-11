Başkan Epcim'den sürücülere ziyaret

Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim ve beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay, Mimar M. Derman Çetin, Hakkari S.S. 2 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Toplu Taşıma ve Okul Servisleri hattında çalışan sürücüleri ziyaret ettiler. Başkan Epcim, S.S. 2 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Toplu Taşıma Kooperatif Başkanı İbrahim Aşan ve sürücüler tarafından karşılandı. Başkan Epcim, yeni yapılacak olan projeleri hakkında sürücülere detaylı bilgiler verdi.

S.S. 2 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Toplu Taşıma Kooperatif Başkanı İbrahim Aşan, belediye hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, yolların asfaltlanmasıyla birlikte hiçbir sıkıntılarının kalmadığını söyledi. Hizmetlerin devamından yana olduklarını belirten Aşan, yapılan hizmetlerin kentin çevresini değiştirdiğini ifade ederek, “Hakkari'yi çok seviyoruz ve Hakkari'yi yaşatmak istiyoruz. Gerçekten belediyenin çok güzel hizmetleri var. Daha önce yollarımız kötü olduğu için araçlar hep kaza yapıyordu. Ancak yapılan asfalt çalışmaları sayesinde bu yıl hiç kaza yaşanmadı” dedi.

Bazı sürücüler ise, model değişikliği yaparken, ikinci defa vergi alındığını söyleyerek destek istediler.

Başkan Epcim ise, S plakalarının model değişikliği vergi alımının Türkiye geneli bir karar olduğunu belirterek, en ucuz vergi alan il ise Hakkari olduğunu söyledi. Başkan Epcim, “Bütün illerde S plakalar için vergi alınıyor. Ama en uygun vergi dilimi Hakkari'de bulunmaktadır. İkinci husus; sorun ve sıkıntılarınızı biliyoruz. Allah nasip ederse 31 Mart seçimlerinden sonra bütün sıkıntılarınız son bulacak. Örneğin toplu taşıma halen eski sistemle yürütülüyor. Ring sistemine geçerek bu sorunu kökten çözeceğiz. Şehir içi ulaşım sorununu kökten çözeceğiz” dedi.