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Başkan Epcim'den Tan ve Özdinç ailelerine ziyaret

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Tan ve Özdinç ailelerini ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim'in ildeki ziyaretleri sürdürüyor. Kentin illeri gelenleri, kanaat önderleri, esnaflar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Vekili Epcim, ilde yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.


Epcim ve beraberindekiler, Keklikpınar Mahallesi'nde ikamet eden Şaban Tan ve Mustafa Özdinç'in evlerine konuk oldu. Aile fertleri tarafından kapıda karşılanan Epcim; Tan ve Özdinç ailesi ile bir süre sohbet etti.


Kentte yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirten aileler, halkın bu hizmetleri gördüğünü ve gereğini de yapacağını ifade ettiler.


Başkan Vekili Epcim ise, kentte daha iyi hizmetin yapılabilmesi için 10 yıla daha ihtiyaç olduğunu belirterek, yapılan hizmetler ve yeni yapılan projeler hakkında detaylı bilgiler verdi.

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