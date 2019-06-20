Başkan Er, Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Fuarını ziyaret etti

Vizyon Fuar Organizasyondan Ömer Fatih Ergül, Hakkari'nin illeri gelenlerinden Yaşar ailesinden girişimci Abdurrahim Yaşar ile Hakkarili esnaflardan Mehmet Gür'ün girişimleri ile Cumhuriyet Caddesi İş-kur Müdürlüğü binası karşısında açılan fuar, halktan yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 40 stantta Ankara, Bursa, Trabzon, Kayseri, Gaziantep, Aydın, Bitlis, Çorum, Çankırı, Erzurum ve İzmit gibi birçok ilden ürünlerin yer aldığı fuarı ziyaret eden Başkan Abdurrahman Er, bu güzel hizmetten dolayı girişimcilere teşekkür etti.

Stantları tek tek dolaşan Başkan Er, huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari'de bu tür etkinliklerin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Başkan Er, “İlimizde huzur ve güven hakimdir. İlimizde fuarların açılması kentimize güzel bir görüntü katmıştır. Girişimci tüm iş insanlarını Hakkari'ye davet ediyoruz. Hakkari hizmetin en iyisine layıktır. Açılan bu fuarda 60'a yakın Hakkarili gencin istihdam edilmesi ise bizleri sevindirmiştir. Fuarı buraya taşıyan girişimcilere halkımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.

İş-Kur Müdürlüğü binası önünde dün açılan ve 81 ilin yöresel ürünlerinin yer aldığı Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Fuarının 30 Haziran tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.