Başkan Erdem'den Esendere beldesine ziyaret

Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonu Başkanı Müjgan Erdem, Hakkari Valiliği öncülüğünde Hakkari Baro Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilecek ‘Ankara-Hakkari Gönül Köprüsü' etkinliği kapsamında Yüksekova ilçesine geldi.

Başkan Erdem ve beraberindekiler, ilçeye bağlı İran sınırında bulunan Esendere beldesine geçtiler. Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret eden Başkan Erdem ve beraberindekiler, ardından Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'ya ait bahçeye geçtiler. Esendere Gümrük Kapısı'nı da gezen Erdem ve beraberindekiler, Esendere Belediyesini de ziyaret etti.