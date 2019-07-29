Başkan Erdem'den Vali Akbıyık'a ziyaret

Zeydin Kaya ve beraberindekiler, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık, valilik öncülüğünde Hakkâri Baro Başkanlığı ile Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonunca "Birleşen Kalpler Ankara-Hakkâri Gönül Köprüsü" projesi kapsamında kentte gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak üzere gelen Başkan Müjgan Erdem ve Ankara'daki federasyon üyelerinden oluşan heyeti makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.

Ziyarette Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonu Başkanı Müjgan Erdem, Vali idris Akbıyık'a bir plâket takdim etti.

Vali Akbıyık da, ziyaretleri anısına Başkan Erdem'e yöreye ait el dokuması kilim, beraberindekilere de çeşitli hediye takdiminde bulundu.