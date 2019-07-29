Başkan Erdem'in Şemdinli ve Nehri ziyareti

Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonu Başkanı Müjgan Erdem, Hakkari'nin Şemdinli ilçesini ziyaret etti.

Hakkari Valiliği öncülüğünde Hakkari Baro Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilecek ‘Ankara-Hakkari Gönül Köprüsü' etkinliği kapsamında Hakkari'de bulunan Başkan Erdem, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Saklı'nın makamında bir süre sohbet eden Erdem ve beraberindekiler, görevinde başarılar diledi.

Başkan Saklı ise, ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.

Erdem ve beraberindekiler, daha sonra bölgenin en büyük değeri olan Nehri köyünde bulunan Seyyid Taha Hazretlerinin mezarı ve Kayme Sarayı'nı ziyaret ettiler. Nehri köyünde bulunan alabalık tesislerinde öğle yemeği yiyen heyet, eski taş köprüyü gezdiler.