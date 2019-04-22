Başkan Er'den Başkan Demirci'ye teşekkür plaketi

Hakkari Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, şehit emanetleri sergisine heyeti ile birlikte gelerek kendilerini onurlandıran Hakkari Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci'ye teşekkür belgesi verdi.

Hakkari Gazi ve Şehit Aileleri Derneği tarafından bir süre önce 33. Uluslararası Şehit Teğmen Abdulselam Özatak'ın adına açılan maneviyatı yüksek şehit emanetleri sergisine katılım sağlayan Hakkari Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, İl Kültür Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu İl Özel İdare Yapım eski Şube Müdürü Mustafa Çatal'a, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Yoldaş, Hamit Bayram, Zeki Er, Sinan Yördem ve Rıdvan Er ile birlikte teşekkür belgelerini takdim ettiler.