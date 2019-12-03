İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Er'den engellilere ziyaret

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle Hakkâri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin’i makamında ziyaret etti.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle Hakkâri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin'i makamında ziyaret etti.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, federasyon olarak her zaman engellilerin yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Er, engellilerin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.


Dernek Başkanı Mesut Keskin ise, bu anlamlı günlerinde yanlarında olan Federasyon Başkanı Abdurrahman Er ve heyetine yapmış oldukları ziyaret için memnuniyetlerini belirterek teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.