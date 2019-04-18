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Başkan Er'den Gazeteci Taş'a teşekkür belgesi

Hakkari Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, açtıkları sergiye verdiği destekten dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Feyzullah Taş’a teşekkür belgesi verdi.

Hakkari Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, açtıkları sergiye verdiği destekten dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Feyzullah Taş'a teşekkür belgesi verdi.


Hakkâri Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, İHA Temsilcisi Feyzullah Taş'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Er, “33. Uluslar Arası Şehit Teğmen Abduselam Özatak'ın adına açmış olduğumuz ve Doğu Anadolu Bölgesinde ilk kez Hakkari ilimizde şehit ve devlet büyüklerimizin emanetlerini 13-16 Nisan tarihleri arasında Hakkari Üniversitesi Rektörlük binasının fuaye salonunda sergiledik. Bu sergimize uğrayanlardan bambaşka duygu yüklü anları hep beraber gördük ve yaşadık. Sergide bulunan emanetlere bir kez bakan, bir kez daha bakmak istiyordu. Böylesine maneviyatı yüksek şehit emanetleri sergimize katılımlarınız bizleri onure etmiştir. Bu anlamda kıymetli katılımlarınız için derneğimiz adına sizlere yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.


Er, daha sonra Taş'a teşekkür belgesini verdi.

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