Başkan Er'den Rektör Pakiş'e ziyaret

Dr. Ömer Pakiş'i makamında ziyarette ettiler.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, ildeki ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Er ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'i makamında ziyarette ederek bir süre sohbet ettiler.

Rektör Pakiş, vakıf üyelerine göstermiş oldukları sıcak ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.