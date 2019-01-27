Başkan Er'den Şehit Teğmen Özatak'ın ailesine ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, Durankaya beldesinde Şehit Teğmen Abdulselam Özatak'ın mezarını ve ailesini ziyaret ettiler.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, 5 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Teğmen Abdulselam Özatak'ın Durankaya beldesi Çaylıca Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret ettiler. Şehit Özatak'ın mezarında Fatiha okuyan Başkan Er ve beraberindekiler, daha sonra şehidin babası H. Salih Özatak'ı evinde ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinlediler.

Şehit babası H. Salih Özatak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Er ve beraberindekilere teşekkür ettiler.