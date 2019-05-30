İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Er'den Vali Akbıyık'a ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Hakkari'de şehit ve gazi ailelere yönelik yaptığı birbirinden güzel etkinliklerle gündeme gelen Başkan Er, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile vakıf ve dernek çalışmaları konusunda bilgi alışverişinde bulundu.


Derneğe ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eden Başkan Er, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık. dernek çalışmalarını yakınan takip ettiğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.