Başkan Gür, Esender'de ziyaretlerde bulundu

Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyet Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde ziyaretlerde bulundular.

Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir ve beraberindeki heyet Yüksekova Esendere Beldesine çıkarma yaptılar. Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ile AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığı teşkilatlarını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Gür, Esendere beldesinde gönül belediyeciliğinin kazandığını söyledi. Esendere İlkokulunun düzenlediği 4006 Tubitak Bilim Fuarı'nın açılışına da katılan Başkan Gür, bir birinden güzel projeler hazırlayan öğrencileri tebrik ederek, ”Geleceğin bilim insanları gençlerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Yüksekova ilçe teşkilatı yönetim kurulu toplantısına da katılan Başkan Gür ve beraberindekiler burada partililerle bir araya geldi. Başkan Gür, ”Partimizin güç kaynağı olan teşkilat kademelerimiz daha iyi bir gelecek için gayret ediyorlar. Bütün dava arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.