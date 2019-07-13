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Başkan Gür, Geçitli köyünü ziyaret etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Geçitli köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.


Başkan Gür ve beraberindeki partililer, kent merkezinden 55 kilometre mesafede bulunan ve bin 708 nüfuslu Geçitli köyündeki vatandaşlarla bir araya geldi. Geçitli Karakol Komutanlığı ve il özel idaresi şantiyesini de ziyaret eden Başkan Gür, daha sonra Işık ve Kamışlı köylerini ziyaret etti. Burada vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dileye Başkan Gür, köylülerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

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