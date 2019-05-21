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Başkan Gür'den sınır kapısı teşekkürü

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Yüksekova Esendere Gümrük kapısının B kategorisinden A kategorisine alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.


Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yapmış oldukları görüşmelerde sınır kapılarındaki sorun ve sıkıntıları dile getirdiklerini söyledi. Başkan Gür, “Yüksekova Esendere Gümrük Kapısının B kategorisinden A kategoriye alınarak ithalat ve ihracat yapılacaktır. Bizleri kırmayarak Esendere Gümrük Kapısının A kategorisine alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a yöre halkı adına teşekkür ediyorum. Çukurca Üzümlü Sınır Kapısında da yeni düzenlemelerin yapılması için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

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