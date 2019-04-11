İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Kahraman Şemdinli'de

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki güvenlik korucularıyla bir araya geldi.


Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, Şemdinli Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Ubeydullah Şen ve güvenlik korucularıyla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.


Kahraman ve beraberindeki heyet, daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve MHP İlçe Başkanı Erhan Eren'i ziyaret etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.