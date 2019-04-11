Başkan Kahraman Şemdinli'de

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, Şemdinli Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Ubeydullah Şen ve güvenlik korucularıyla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.

Kahraman ve beraberindeki heyet, daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve MHP İlçe Başkanı Erhan Eren'i ziyaret etti.