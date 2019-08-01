Başkan Karaman asfalt çalışmalarını denetledi

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Bağlar Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını denetledi.

Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi yollarını asfaltlamak için başlattığı çalışmalara devam ediyor. Devam eden çalışmalar kapsamında asfalt öncesi yol üzerinde yapılan PMT plent-miks malzemesi serme çalışmalarını Başkan Karaman yerinde inceleyip denetledi. Çalışmalar hakkında teknik ekiplerden bilgi alan Karaman, buradaki çalışmaları denetimi esnasında mahalle sakinlerinin taleplerini de dinledi.