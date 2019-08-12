Başkan Karaman, çöp merkezini denetledi

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan şehir çöp merkezine atılması gereken çöplerin yol kenarına bırakılması hem belediye hem de vatandaşların tepkisine neden oldu. Kurban Bayramı'nda yapılan kesimler ile bazı atık maddelerin kimliği belirsiz kişilerce bırakılması, karayolunu adeta çöp merkezine çevirdi. Bunun üzerine harekete geçen Hakkari Belediyesi ekipleri, karayolu kenarına atılan çöpleri tekrar kamyonlara yükleyerek çöp merkezine boşalttı.

Duyarsız kişiler tarafından yola bırakılan çöplere tepki gösteren sürücüler, vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Başkan Yardımcısı Mikail Erdal ile birlikte çöp merkezinde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmaları yakından denetledi. Bazı kesimlerin yol kenarını çöp merkezine çevirdiğini ifade eden Başkan Karaman, belediye ekiplerinin duruma hemen müdahale ettiğini söyledi. Çevre temizliği konusunda vatandaşların duyarlı olmasını gerektiğini dile getiren Karaman, tüm vatandaşların çevreyi kirletmeyerek belediyeye yardımcı olabileceğini söyledi.