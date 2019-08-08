İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Karaman, temizlik çalışmalarına katıldı

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, kentte devam eden temizlik çalışmalarına katıldı.


Belediyenin bayram öncesi şehir genelinde başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında Sümbül Mahallesi Tekser TOKİ konutları içerisinde yapılan genel temizlik çalışmalarına katılan Başkan Karaman, belediye işçileriyle birlikte etraftaki çöpleri topladı. Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Karaman, “Hakkari'de yaşayan her yurttaş bu kentin temizliğinden sorumludur. Bu manada yaşadığımız yeri temiz tutalım. Belediye olarak bizler gerekli özeni gösterip bunun için sürekli çalışıyoruz. Bugün burada bizler işçi arkadaşlarımızla temizlik çalışmalarına katılıp etraftaki çöpleri toplayıp, çevre temizliği yaptık. Lütfen çevreye karşı daha duyarlı olalım, hep birlikte şehrimizi temiz tutalım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.