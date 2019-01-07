Başkan Kaya'dan Başkan Taş'a teşekkür

Hakkari Basketbol Gelişim Spor Kulübü Başkanı Veli Kaya, sporcular için bütün imkanlarını seferber eden Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş'a teşekkür etti.

Hakkari Basketbol Gelişim Spor Kulübü Başkanı Veli Kaya, sporcularının gittiği her yurt içi faaliyetler organizasyonunda odanın kendileri için bütün imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Kaya, “Gençliğin ve sporcunun dostu Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş'a teşekkür ediyoruz. Başkan, bağlantılarını kullanarak sporculara imkanlar ve olanaklar sağlamıştır. En son 30 öğrencili bir kafile ile gittiğimiz Mardin ilinde, Mardin Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tutaş'ı arayarak bize 5 günlük konaklama sağlayarak desteklerini sağlamıştır. Bu organizasyonda ulaşım konusunda bize üniversitemizin büyük otobüsünü sunan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'e de ayrıca teşekkür ederim. Gençlik geleceğimizin güvencesidir. Hakkari'de nüfus çoğunluğunun genç olduğu toplumumuzda kim bu gençlik için bir şeyler yaparsa Allah razı olsun. Bizler aydın, birikimli ve çağdaş bir gençlik ile geleceğimizi güvenceye alabiliriz” dedi.