Başkan Keskin, göçük bölgesinde incelemelerde bulundu

Hakkari'nin Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, kar ağırlığına dayanamayarak çöken ve 6 hayvanın telef olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Durankaya beldesi Yeni Mahalle Dağsu mezrasında kar kalınlığına daha fazla dayanamayarak çöken H. Mehmet Karadeniz isimli vatandaşın ahırındaki 6 hayvan tele olmuştu. Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın talimatı ile olay yerine il özel idaresi ekipleri ile birlikte giden Başkan Fatih Keskin, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, göçük bölgesinde incelemelerde bulundu. Başkan Keskin, "Beldemizde son yılların en büyük yağışı yaşandı. Bazı noktalarda ise büyük afetler beklenmektedir. Tedbirlerin alınması için yetkililere bilgi verdik. H. Mehmet Karadeniz'in ahırında meydana gelen hasar ve hayvanlarla birlikte 16 bin TL'yi geçmektedir. Kendisi de emekli güvenlik köy korcusu olup, 12 nüfusu bulunmaktadır ve mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" dedi.