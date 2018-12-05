Başkan Keskin'den Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkari'nin Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Fatih Keskin ve Av. Azad Keskin, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinden başarılar dilediler. Vali Akbıyık ile bir süre sohbet eden Başkan Keskin, geldiği günden beri halkla iç içe olan ve onların evlerine konuk olan Vali Akbıyık'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık ise, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, kapılarının her zaman halka açık olduğunu ifade ederek, Başkan Keskin ve beraberindekilere teşekkür etti.