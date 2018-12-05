İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Keskin'den Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkari’nin Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Hakkari'nin Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Başkan Fatih Keskin ve Av. Azad Keskin, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinden başarılar dilediler. Vali Akbıyık ile bir süre sohbet eden Başkan Keskin, geldiği günden beri halkla iç içe olan ve onların evlerine konuk olan Vali Akbıyık'a teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık ise, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, kapılarının her zaman halka açık olduğunu ifade ederek, Başkan Keskin ve beraberindekilere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.