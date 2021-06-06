Başkan Özbek, sınırda devlet erkânını aradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da telefonla köylülerle görüşerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, huzur ve güvenin sağlandığı Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan köyleri ziyaret etti. Başkan Özbek'e Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ile il başkan yardımcıları eşlik etti. Başkan Özbek, huzur ve güvenin sağlandığı Şemdinli ilçesi Aktütün, Uğuraçan, Dereyanı, Konur ve Yeşilbayır köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Sınırda iken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayan Başkan Özbek köylülerin taleplerini kendisine iletti. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde halka seslenen Bakan Soylu, "Yolda iken AK Parti Hakkari İl Başkanımız beni aradı, 'Bugün Şemdinli Aktütün bölgesinde 6 köyü ziyaret ettim. Şimdi de köydeyiz sizinle görüşmek istiyorlar' dedi. Biz de onlarla görüştük. Allah'a hamdolsun güneyde nasıl huzur varsa memleketimizin her yerinde ayı huzur var" diye konuştu.

Başkan Özbek, Hakkari Valisi, Tümen Komutanı ve VEDAŞ Müdürü ile telefonla görüşerek sınırdaki köylülerin istek ve problemlerini iletti. Bakan Özbek, "AK Parti heyetini karşılayan vatandaşlara teşekkür ederek, birlikte gönül köprüleri kurduğumuz, muhabbetle ve sevgiyle ağırlayan hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.