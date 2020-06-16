Başkan Özbek'ten Başkan Taş'a ziyaret

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş'ı makamında ziyaret etti.

MHP Hakkari il teşkilatı olarak program dâhilinde ziyaretler yaptıklarını ifade eden Başkan Özbek, HATSO'nun önemli bir kurum olduğunu belirterek, “Her zaman Başkanımız Taş ve ekibini yakından takip ediyoruz. Yaptığı çalışmaları beğeniyoruz. Başkanımız ve kurumu Hakkari iş dünyasının önemli bir değeridir. MHP'nin de bir özelliği vardır, biz değerlerimize sahip çıkan bir partiyiz. Başkanımız Servet Taş ve ekibine samimi karşılama dolayısıyla teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Özbek'in ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Taş da, korona virüs sonrası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomide yaşanan durgunluğu dikkat çekti. Başkan Taş, “Hakkari Valiliğimiz başta olmak üzere tüm kamu ile meslek kuruluşlarımız, mevcut sorunların çözümünde diyalog halindedir. İlgili kuruluşların alınan tedbirler çerçevesinde başarılı çalışmaları sonucu ilimizde özellikle sağlık yönünden çok ciddi vakalar yaşanmamıştır. Şu an normalleşme sürecine giriyoruz. Güzel diyaloglar kurmanın, odamız için faydalı çalışmalar üretmenin amacındayız. Bunu da sağladığımızı görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Özbek'e ziyaretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.