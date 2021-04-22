Başkan Özbek'ten mahalle ziyareti

İl, ilçe, belde, köy ve mezralarda ziyaretlerde bulunan Başkan Abdulmuttalip Özbek, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dilemeye devam ediyor. Başkan Özbek ve beraberindekiler, Keklikpınar Mahallesi Vatan Tepesi yamaçlarında inşa edilen evlerin bulunduğu ve her yıl çığ tehlikesi ile karşı karşıya kalan bölgede incelemelerde bulundu.

Burada yapılacak çalışma hakkında açıklamada bulunan Başkan Özbek, mahallede yaşayan vatandaşların kendilerine müracaatı üzerine bölgede incelemede bulunduklarını söyledi.