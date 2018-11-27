Başkan Pınar, Bakan Pekcan'la bir araya geldi

Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanı Abdurrahman Pınar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir araya geldi.

İstanbul'da düzenlenen 32. Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansına katılan Başkan Pınar, beraberindeki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seracettin Keği ile ilçenin sıkıntıları ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporu Bakan Pekcan'a teslim etti. Görüşmeyle ilgili bir açıklama yapan Pınar, ticari ve ekonomik sorunları Bakan Pekcan ile görüştüklerini belirterek, “Özellikle Esendere Sınır Kapısındaki ithalat işlemlerinin yapılabilmesi, günübirlik işlemlerinin yapılması, gümrük müdürlüğünün A kategorisine alınması, STM kapsamındaki kotaların arttırılması, Şemdinli-Derecik-Dağlıca sınır kapılarının bir an önce faaliyete geçmesinin önemli olacağını belirttik. Birlik Başkanımız Mehmet Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, yakın zamanda Esendere'ye bir ziyaret gerçekleştirileceği, bu ziyarette de Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'nın da eşlik edeceği bilgisini aldık. Ziyaret gerçekleşmese bile heyetimizin tekrar Ankara'ya davet edileceği bilgisi verildi” dedi.