Başkan Pınar, Özbekistan'daki toplantıya katıldı

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurahham Pınar, Özbekistan'da yapılan ‘Ekonomik İşbirliği' toplantısına katıldı.

Özbekistan Taşkent'te gerçekleştirilen ‘Ekonomik İşbirliği' toplantısında, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması konusu imzalanan protokolle güvence altına alındı. Bu konuda Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan ülkeleri ile ticaret yapacak tüm üyelere her türlü diplomatik kolaylık sağlayacağı kararına varıldı.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar da, katıldığı ‘Ekonomik İşbirliği' toplantısının tüccar ve esnaf için sağlanacak kolaylığın bütün üyelere hayırlı olmasını diledi.