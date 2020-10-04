Başkan Saklı çalışmaları yerinde inceledi

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İlçenin birçok mahallesinde duvar yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, “Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beşevler Mahallesi'ndeki Yayla Caddesi'nde istinat duvar yapımına başladı. Özellikle araç geçişi esnasında sıkıntılı olan yollarımızı onarmaya çalışıyoruz. Bölgemizde kış ayları şiddetli geçtiğinden dolayı birçok yolumuz tahrip oluyor. Bundan dolayı kalıcı bir çözüm için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.