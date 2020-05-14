Başkan Saklı, Efkar Dağı'nda bayrak açtı

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 1400 rakımlı Efkar Dağı'nın zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı.

Terörden temizlenen Şemdinli'de baharın gelmesiyle beraber Belediye Başkanı Tahir Saklı ve beraberindekiler ilçeyi gören 1400 rakımlı Efkar Dağı'nın zirvesine çıktılar. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçenin hemen karşısında bulunan Efkar Dağı'na Türk bayraklarıyla çıkarak incelemelerde bulundu. Efkar Dağı'nın muhteşem bir doğa harikası olduğunu, Seyirtepe projesi ile ilçeye kazandırtmak için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Saklı, “Ülkemizin her tarafı güzel, ama Şemdinli bir başka güzel. Bütün ülkemizin insanını Şemdinli'ye davet ediyorum. Gelin Şemdinli'de gönlümüzün misafiri olun. Gelin kültürümüz gereği sizi evimizde ağırlayalım. Şu anda Efkar Dağı'nın eteklerindeyiz. Huzur ve güzel şehrimizin seyir tepesinde, ilçemizin kuşbakışı görünüşü daha net. İnşallah yakında bu alanlarla ilgili halkımıza müjdeli haberler vereceğiz. Burada daha etkin ve daha güzel alanlara çevirmiş şekliyle halkımıza sunacağız” dedi.