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Başkan Saklı gazetecilerle bir araya geldi

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Makamında gazetecilerle bir araya gelen Başkan Saklı, “Demokrasinin vazgeçilmez unsuru, kamuoyunun haber alma hakkını ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla mesleklerini özveri ile icra eden tüm basın mensuplarının 10 Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.


İlçe gündemine ilişkin soruları da yanıtlayan Başkan Saklı, 2021 yılının Şemdinli ilçesi için hizmet yılı olacağını kaydetti.

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