İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Saklı öğretmenlerle bir araya geldi

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçedeki okulları gezerek öğretmenlerin gününü kutladı.

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçedeki okulları gezerek öğretmenlerin gününü kutladı.


Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, MHP İlçe Başkanı Şahmir Şen ve beraberindekiler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları gezerek öğretmenlerin gününü kutladı.


Başkan Saklı ve beraberindekiler, öğretmenlere gül hediye etti.


Öğretmenler, Başkan Saklı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.