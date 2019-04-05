İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Saklı'dan Şehit Ahmet Budak'ın ailesine ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde AK Parti’den belediye başkanı seçilen Tahir Saklı, 3 yıl önce terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan AK Parti’li Ahmet Budak’ın ailesini ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Tahir Saklı, 3 yıl önce terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan AK Parti'li Ahmet Budak'ın ailesini ziyaret etti.


AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'nin Hakkari birinci sırada milletvekili adayı olan ve 14 Eylül 2016 tarihinde evinin önünde terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu şehit olan Ahmet Budak'ın ailesini ziyaret etti. Tahir Saklı, Ahmet Budak'ın babasıyla bir süre sohbet edip çay içti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.