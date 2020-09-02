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Başkan Şen'den Yarbay Carık'a plaket

Hakkari’nin Şemdinli Güvenlik Korucuları, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ubeydullah Şen, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık’a plaket verdi.

Hakkari'nin Şemdinli Güvenlik Korucuları, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ubeydullah Şen, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık'a plaket verdi.


Başkan Ubeydullah Şen, beraberindeki güvenlik korucularıyla Yarbay Erdoğan Carık'ı ziyaret etti. Binbaşılıktan yarbaylığa terfi eden Erdoğan Carık'ı tebrik eden Şen, plaket takdim ederek başarılarının devamını diledi.


Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Şen, bir yıldan fazladır ilçede görev yapan Yarbay Erdoğan Carık'a teşekkür ederek, “Komutanımızın rütbe alması bize ayrı bir gurur vermiştir. İlçemizdeki huzur ve güven ortamı için komutanımızın verdiği mücadele bizleri heyecanlandırıyor. Komutanımızla beraber ilçemizin daha huzurlu olması için çalışacağız. İlçemizde terörle mücadelede daha azimli, daha gayretli, daha nice başarıların olacağı bir dönemi yaşıyoruz. Kararlılığımız her geçen güne rağmen devam etmektedir” dedi.

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